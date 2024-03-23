https://ria.ru/20240323/raketa-1935304520.html

Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура - РИА Новости, 23.03.2024

Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:43

2024-03-23T15:43

2024-03-23T16:40

космос - риа наука

байконур (город)

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" намечена на 18:10 мск 25 марта.Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html

https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html

байконур (город)

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Старт ракеты с кораблем "Союз МС-25" Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. 2024-03-23T15:43 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), олег новицкий, олег кононенко, николай чуб