https://ria.ru/20240323/raketa-1935304520.html
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура - РИА Новости, 23.03.2024
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:43
2024-03-23T15:43
2024-03-23T16:40
космос - риа наука
байконур (город)
олег новицкий
олег кононенко
николай чуб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935323137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e0725a626eb3fa7eee2a77a4750d19d.jpg
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" намечена на 18:10 мск 25 марта.Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html
https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html
байконур (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935323137_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_578345af49fe114cd301365e7b66f9b1.jpg
Старт ракеты с кораблем "Союз МС-25"
Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
2024-03-23T15:43
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), олег новицкий, олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" со 2 попытки стартовала с Байконура
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур
.
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"
В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии
женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.
Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" намечена на 18:10 мск 25 марта.
Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю
: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте