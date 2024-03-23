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Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2024
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23:48 23.03.2024 (обновлено: 23:59 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html
Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:48
2024-03-23T23:59
происшествия
белгородский район
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал, что в 22.47 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По информации от медицины катастроф, два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Помимо этого, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район, пострадали 2 человека

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что в 22.47 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По информации от медицины катастроф, два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Помимо этого, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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