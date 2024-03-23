https://ria.ru/20240323/pvo-1935387496.html
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 23.03.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:23
2024-03-23T23:23
2024-03-23T23:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", - написал губернатор в своем Telegram-канале .По его словам, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт появился потому, что военные используют табельные средства маскировки."Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, безопасность
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ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости.
ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор
города Михаил Развожаев.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", - написал губернатор в своем Telegram-канале .
России нужна тотальная милитаризация
По его словам, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт появился потому, что военные используют табельные средства маскировки.
"Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - подчеркнул Развожаев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине