https://ria.ru/20240323/pvo-1935387496.html

ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе

ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 23.03.2024

ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе

ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:23

2024-03-23T23:23

2024-03-23T23:47

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", - написал губернатор в своем Telegram-канале .По его словам, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт появился потому, что военные используют табельные средства маскировки."Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - подчеркнул Развожаев.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, безопасность