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ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 23.03.2024 (обновлено: 23:47 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/pvo-1935387496.html
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 23.03.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе
ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:23
2024-03-23T23:47
специальная военная операция на украине
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", - написал губернатор в своем Telegram-канале .По его словам, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт появился потому, что военные используют табельные средства маскировки."Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Безопасность
ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе

Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. ПВО в Севастополе продолжает работ, по предварительным данным сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", - написал губернатор в своем Telegram-канале .
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России нужна тотальная милитаризация
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По его словам, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт появился потому, что военные используют табельные средства маскировки.
"Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - подчеркнул Развожаев.
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