https://ria.ru/20240323/pvo-1935385440.html
В Севастополе работают системы ПВО
В Севастополе работают системы ПВО - РИА Новости, 23.03.2024
В Севастополе работают системы ПВО
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:02
2024-03-23T23:02
2024-03-23T23:09
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале .По его словам, жителям главное не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки."Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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севастополь, происшествия, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе работают системы ПВО
Развожаев: в Севастополе работают системы ПВО