https://ria.ru/20240323/pvo-1935385440.html

В Севастополе работают системы ПВО

В Севастополе работают системы ПВО - РИА Новости, 23.03.2024

В Севастополе работают системы ПВО

В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:02

2024-03-23T23:02

2024-03-23T23:09

севастополь

происшествия

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале .По его словам, жителям главное не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки."Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

севастополь

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севастополь, происшествия, безопасность, михаил развожаев