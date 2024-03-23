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Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024
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21:48 23.03.2024 (обновлено: 22:11 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/putin-1935371993.html
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин
История с бомбардировками Югославии показала, что западные контрагенты России все разворачивают и трактуют в свою пользу, заявил президент Владимир Путин в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:48
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. История с бомбардировками Югославии показала, что западные контрагенты России все разворачивают и трактуют в свою пользу, заявил президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", фрагмент которого показали в эфире телеканала "Россия 1"."Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу", — сказал глава государства.Путин рассказал, что во время событий в Крыму в 2014 году у него состоялся разговор с одним из коллег, которому он указал на тот факт, что почти все страны НАТО приняли участие в военной акции против Югославии без резолюции Совбеза ООН."Как же это возможно? Ответ знаете был какой? "Ну, как же так, там на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, и нужно было положить этому конец". Так идите к Совету Безопасности, получайте разрешение и действуйте. Нет, сделали просто так", — подчеркнул он.Президент отметил, что не без причины вспомнил события десятилетней давности."Вот после этого, после 2014 года на Украине по сути тоже началась гражданская война и неоднократно военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет", — пояснил российский лидер.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совбеза ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html
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югославия, россия, донбасс, владимир путин, андрей кондрашов, оон, нато, в мире, украина, освободительная армия косово
Югославия, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Андрей Кондрашов, ООН, НАТО, В мире, Украина, Освободительная армия Косово
Запад все трактует в свою пользу, заявил Путин

Путин: западные контрагенты РФ всегда все разворачивают и трактуют в свою пользу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. История с бомбардировками Югославии показала, что западные контрагенты России все разворачивают и трактуют в свою пользу, заявил президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Белград", фрагмент которого показали в эфире телеканала "Россия 1".
"Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу", — сказал глава государства.
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Путин рассказал, что во время событий в Крыму в 2014 году у него состоялся разговор с одним из коллег, которому он указал на тот факт, что почти все страны НАТО приняли участие в военной акции против Югославии без резолюции Совбеза ООН.

В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999-го.

"Как же это возможно? Ответ знаете был какой? "Ну, как же так, там на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, и нужно было положить этому конец". Так идите к Совету Безопасности, получайте разрешение и действуйте. Нет, сделали просто так", — подчеркнул он.
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Президент отметил, что не без причины вспомнил события десятилетней давности.
"Вот после этого, после 2014 года на Украине по сути тоже началась гражданская война и неоднократно военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет", — пояснил российский лидер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совбеза ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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ЮгославияРоссияДонбассВладимир ПутинАндрей КондрашовООННАТОВ миреУкраинаОсвободительная армия Косово
 
 
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