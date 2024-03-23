https://ria.ru/20240323/putin-1935304921.html

Никому не удастся посеять разлад в многонациональном обществе, заявил Путин

Никому не удастся посеять разлад в многонациональном обществе, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024

Никому не удастся посеять разлад в многонациональном обществе, заявил Путин

Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в многонациональное общество России, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:44

2024-03-23T15:44

2024-03-23T15:58

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в многонациональное общество России, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области."Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество", - сказал Путин.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T15:44 true PT1M18S

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владимир путин, происшествия, московская область (подмосковье), россия, крокус сити холл