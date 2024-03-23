https://ria.ru/20240323/putin-1935302063.html

Путин отметил работу врачей после теракта в "Крокусе"

Путин отметил работу врачей после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Путин отметил работу врачей после теракта в "Крокусе"

За жизнь пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сейчас борются врачи, сказал президент РФ... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:34

2024-03-23T15:34

2024-03-23T15:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

маргарита симоньян

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За жизнь пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сейчас борются врачи, сказал президент РФ Владимир Путин."За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва, россия, маргарита симоньян, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)