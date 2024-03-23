https://ria.ru/20240323/putin-1935298546.html

Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокусе" в 15:30

Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокусе" в 15:30 - РИА Новости, 23.03.2024

Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокусе" в 15:30

Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области в 15:00. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:26

2024-03-23T15:26

2024-03-23T16:08

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_160:676:2599:2048_1920x0_80_0_0_9ca54c1d311a4611cc5ee2bf32155cf0.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области в 15:00.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)