https://ria.ru/20240323/primore-1935165982.html

В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Власти Приморья отменили все развлекательные и массовые мероприятия в регионе на ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:29

2024-03-23T04:29

2024-03-23T04:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

приморский край

олег кожемяко

крокус сити холл

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Власти Приморья отменили все развлекательные и массовые мероприятия в регионе на ближайшие дни в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле". "Приморье скорбит вместе со всей страной. Страшные события в подмосковном "Крокус сити холле" потрясли каждого из нас. На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия", - написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, приморский край, олег кожемяко, крокус сити холл