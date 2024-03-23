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Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении - РИА Новости, 23.03.2024
Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:26
2024-03-23T14:26
2024-03-23T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 20 военных за сутки на Купянском направлении