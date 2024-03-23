https://ria.ru/20240323/poteri-1935280383.html

Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении - РИА Новости, 23.03.2024

Минобороны рассказало о потерях на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:26

2024-03-23T14:26

2024-03-23T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)