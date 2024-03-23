https://ria.ru/20240323/posolstvo-1935172569.html

Посольство России в ЮАР выразило соболезнования в связи с терактом

Посольство России в ЮАР выразило соболезнования в связи с терактом - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство России в ЮАР выразило соболезнования в связи с терактом

Посольство России в ЮАР выразило соболезнования семьям погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из заявления дипмиссии. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:42

2024-03-23T05:42

2024-03-23T05:42

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

юар

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство России в ЮАР выразило соболезнования семьям погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из заявления дипмиссии. "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате чудовищного теракта в московском "Крокус сити холле" и желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении посольства в социальной сети X. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кадры тушения пожара в "Крокусе" Новые кадры тушения пожара в "Крокусе" от МЧС. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. 2024-03-23T05:42 true PT0M20S

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в мире, россия, юар, крокус сити холл