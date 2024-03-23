https://ria.ru/20240323/posolstvo-1935115978.html

Посольство США рекомендовало американцам избегать район теракта

Посольство США рекомендовало американцам избегать район теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство США рекомендовало американцам избегать район теракта

Госдепартамент США заявил, что расположенное в российской столице американское посольство осведомлено о террористической атаке в Подмосковье и рекомендует... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:02

2024-03-23T00:02

2024-03-23T00:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

посольство сша в рф

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что расположенное в российской столице американское посольство осведомлено о террористической атаке в Подмосковье и рекомендует американским гражданам избегать данный район. "Возможности правительства США оказывать плановые или экстренные услуги американским гражданам в России серьезно ограничена, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничений правительства России на поездки наших сотрудников и укомплектованность дипмиссий", - говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл, посольство сша в рф