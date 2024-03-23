https://ria.ru/20240323/pomosch-1935316044.html

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают необходимую помощь

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 23.03.2024

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают необходимую помощь

Всем, кого затронул теракт, совершенный в субботу в "Крокус Сити Холле", оказывается необходимая медицинская, психологическая и другая помощь, заявил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:10

2024-03-23T16:10

2024-03-23T16:14

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Всем, кого затронул теракт, совершенный в субботу в "Крокус Сити Холле", оказывается необходимая медицинская, психологическая и другая помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - приводит слова премьера телеграм-канал кабмина. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф), михаил мишустин