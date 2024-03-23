Собянин поручил выплатить семьям погибших в "Крокусе" по 3 миллиона рублей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение правительства Москвы об оказании помощи подписал мэр Сергей Собянин. "Семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, совершенного в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, за исключением имевших место жительство в Московской области, в размере 3 миллионов рублей на каждого погибшего (умершего)", - говорится в документе. Отмечается, что гражданам, пострадавшим в результате террористического акта и получившим (получающим) медицинскую помощь в стационарных условиях выплатят по 1 миллиону рублей, а получившим медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 500 тысяч рублей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Семьям погибших в теракте в "Крокус сити холл" власти Москвы выплатят по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, - по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь - 500 тысяч рублей, соответствующее распоряжение правительства Москвы об оказании помощи подписал мэр Сергей Собянин.
"Семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, совершенного в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, за исключением имевших место жительство в Московской области, в размере 3 миллионов рублей на каждого погибшего (умершего)", - говорится в документе.
Москва и Подмосковье займутся организацией похорон погибших в "Крокусе"
Вчера, 11:47
Отмечается, что гражданам, пострадавшим в результате террористического акта и получившим (получающим) медицинскую помощь в стационарных условиях выплатят по 1 миллиону рублей, а получившим медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 500 тысяч рублей.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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