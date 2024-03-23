Центр помощи начал принимать родственников жертв и пострадавших в "Крокусе"

КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Родственники погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" начали приходить в центр помощи, организованный в офисе фонда "Защитники отечества" в БЦ "Кубик", передает корреспондент РИА Новости. В офис утром зашли несколько семей, чтобы узнать информацию о своих родственниках, оказавшихся в "Крокус Сити Холле" во время теракта. Одна из женщин сообщила сотрудникам, что ищет свою дочь. Также в центр прибывают медики скорой помощи, психологи, священнослужители. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" начнет работу центр помощи - в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Родственники погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" начали приходить в центр помощи, организованный в офисе фонда "Защитники отечества" в БЦ "Кубик", передает корреспондент РИА Новости.
В офис утром зашли несколько семей, чтобы узнать информацию о своих родственниках, оказавшихся в "Крокус Сити Холле" во время теракта. Одна из женщин сообщила сотрудникам, что ищет свою дочь. Также в центр прибывают медики скорой помощи, психологи, священнослужители.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" начнет работу центр помощи - в пяти минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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