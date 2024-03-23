https://ria.ru/20240323/pobeda-1935215247.html

Пассажиры "Победы" могут вернуть билеты отправлением из Москвы и в столицу

Пассажиры "Победы" могут вернуть билеты отправлением из Москвы и в столицу - РИА Новости, 23.03.2024

Пассажиры "Победы" могут вернуть билеты отправлением из Москвы и в столицу

Пассажиры авиакомпании "Победа", которые планировали вылететь из Москвы или прилететь в российскую столицу в период 22-25 марта, могут получить возврат... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:36

2024-03-23T10:36

2024-03-23T10:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа", которые планировали вылететь из Москвы или прилететь в российскую столицу в период 22-25 марта, могут получить возврат стоимости билета после произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. "В связи с произошедшим трагическим событием в "Крокус сити холле" клиенты авиакомпании "Победа", вылетающие в/из Москвы в период с 22.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, могут обратиться в авиакомпанию для вынужденного возврата полной стоимости перевозки", - сообщили в пресс-службе перевозчика. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935196545.html

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московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)