https://ria.ru/20240323/pisma-1935363766.html

Иностранные делегации на ВФМ пишут письма пострадавшим в "Крокусе"

Иностранные делегации на ВФМ пишут письма пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Иностранные делегации на ВФМ пишут письма пострадавшим в "Крокусе"

Иностранные делегации стран-участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 пишут письма поддержки пострадавшим от теракта в "Крокус сити холле", сообщила глава... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:20

2024-03-23T20:20

2024-03-23T20:20

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

ксения разуваева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иностранные делегации стран-участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 пишут письма поддержки пострадавшим от теракта в "Крокус сити холле", сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. "Иностранные делегации от лица стран-участниц ВФМ-2024 пишут письма поддержки России, семьям погибших, пострадавших и самим пострадавшим. Также много комментариев и сообщений приходит в социальные сети", - написала Разуваева в своем официальном Telegram-канале. Она также отметила, что во всех сообщениях единое мнение – международное сообщество сегодня должно вместе брать ответственность за противодействие терроризму. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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происшествия, россия, ксения разуваева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), всемирный фестиваль молодежи — 2024