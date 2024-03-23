https://ria.ru/20240323/pioner-1935174497.html

На шахте "Пионер" в Приамурье начали бурить третью разведскважину

На шахте "Пионер" в Приамурье начали бурить третью разведскважину - РИА Новости, 23.03.2024

На шахте "Пионер" в Приамурье начали бурить третью разведскважину

Третью разведывательную скважину начали бурить на шахте "Пионер" в Приамурье, где с понедельника под завалами находятся 13 горняков, прибыла четвертая буровая... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:21

2024-03-23T06:21

2024-03-23T06:24

чп на руднике "пионер" в амурской области

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Третью разведывательную скважину начали бурить на шахте "Пионер" в Приамурье, где с понедельника под завалами находятся 13 горняков, прибыла четвертая буровая установка, которая позволит ускорить производство работ, сообщает правительство Амурской области.Ход спасательной операции обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел губернатор Василий Орлов. За минувшую ночь из завала вывезли 63 кубометра грунта, на 50% залили бетон в одну из трех водоупорных перемычек."Продолжается бурение трёх разведочных скважин. Первая готова на 160 метров из 262 необходимых, вторая – на 62 из 205, ночью на вентиляционном уклоне, непосредственно в подземных выработках, сотрудниками "Пионера" была смонтирована и начала работу мобильная буровая, пройдены первые метры. На место прибыла четвертая буровая установка, она будет бурить дополнительную скважину", - говорится в сообщении.Насос высокой производительности 750 кубометров в час и напором 350 метров уже прибыл в Амурскую область, его доставят на шахту. Продолжается возведение водоупорных перемычек, которые предотвратят повторный прорыв горной массы и воды в горную выработку шахты, говорится в сообщении."Первая готова на 50%, параллельно проводится работа для установки двух других перемычек. Горноспасатели ведут круглосуточный мониторинг чаши карьера, контроль уровня воды и подсчёт количества горной массы, которая накапливается в карьере. За ночь из карьера вывезли 63 кубических метров грунта", - сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.В операции по поиску и спасению 13 горняков задействованы более 220 человек и 29 единиц техники. В правительстве региона отмечают, что к спасательной операции привлечены лучшие специалисты страны.В субботу в Амурскую область прибыли члены семей ещё троих горняков. Их сопровождают психологи МЧС России. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё одной семьи, уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20240322/rudnik-1934911825.html

https://ria.ru/20240322/rudnik-1934864753.html

амурская область

россия

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чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий орлов (губернатор)