https://ria.ru/20240323/piknik-1935305316.html

Источник рассказал о судьбе пропавшего участника группы "Пикник"

Источник рассказал о судьбе пропавшего участника группы "Пикник" - РИА Новости, 23.03.2024

Источник рассказал о судьбе пропавшего участника группы "Пикник"

Участник группы "Пикник", с которым потеряли связь после теракта в "Крокусе", смог покинуть здание и находится в безопасном месте, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:45

2024-03-23T15:45

2024-03-23T20:02

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

александр бортников

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Участник группы "Пикник", с которым потеряли связь после теракта в "Крокусе", смог покинуть здание и находится в безопасном месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Все в порядке с человеком, которого потеряли <…>. Он жив-здоров, пытаемся его отправить из Москвы в Питер", — рассказал собеседник агентства.По его словам, музыканты уехали с места происшествия все вместе, а потерявшийся участник коллектива был заведующим постановочной частью. Сейчас он в гостинице и ждет возможности уехать домой."Они в гримерке отсиделись какое-то время вдвоем с саксофонистом и потом вышли как-то через подвалы наружу", — ответил источник на вопрос, как участнику коллектива удалось спастись.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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брянская область

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крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), брянская область, украина, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)