Директор группы "Пикник" сообщил, что не может связаться с участником

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Концертный директор музыкальной группы "Пикник", перед концертом которой открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы.Ранее директор группы сообщил, что все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали."Мы не можем с ним связаться, где он неизвестно. Думаю, что сейчас много таких историй", - сказал собеседник агентства.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Концертный директор музыкальной группы "Пикник", перед концертом которой открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы.
Ранее директор группы сообщил, что все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали.
«
"Мы не можем с ним связаться, где он неизвестно. Думаю, что сейчас много таких историй", - сказал собеседник агентства.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.