https://ria.ru/20240323/piknik-1935116306.html

Директор группы "Пикник" сообщил, что не может связаться с участником

Директор группы "Пикник" сообщил, что не может связаться с участником - РИА Новости, 23.03.2024

Директор группы "Пикник" сообщил, что не может связаться с участником

Концертный директор музыкальной группы "Пикник", перед концертом которой открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что на... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:03

2024-03-23T00:03

2024-03-23T00:09

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

дмитрий песков

пикник

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Концертный директор музыкальной группы "Пикник", перед концертом которой открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы.Ранее директор группы сообщил, что все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали."Мы не можем с ним связаться, где он неизвестно. Думаю, что сейчас много таких историй", - сказал собеседник агентства.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, происшествия, россия, дмитрий песков, пикник, владимир путин