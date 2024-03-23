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В Петербурге отменили все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные

В Петербурге отменили все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные - РИА Новости, 23.03.2024

В Петербурге отменили все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные

Все увеселительные мероприятия отменили в Петербурге в предстоящие выходные дни в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Московской области, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:46

2024-03-23T00:46

2024-03-23T00:46

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

санкт-петербург

россия

крокус

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Все увеселительные мероприятия отменили в Петербурге в предстоящие выходные дни в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Московской области, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Провел заседание Оперативного штаба. В знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга", - написал он. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:46 true PT0M33S

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московская область (подмосковье), происшествия, санкт-петербург, россия, крокус, александр беглов