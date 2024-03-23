https://ria.ru/20240323/peskov-1935285780.html

Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина из-за теракта

Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина из-за теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина из-за теракта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, планируется ли обращение главы государства Владимира Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:44

2024-03-23T14:44

2024-03-23T14:47

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

владимир путин

москва

брянская область

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275309_0:268:3121:2024_1920x0_80_0_0_23ab65970edd288dc85b8a1286399f9f.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, планируется ли обращение главы государства Владимира Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холл", сказал, что Кремль сообщит об этом."Мы сообщим", - сказал он, отвечая на вопрос "Известий".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Песков ранее сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим. -0-Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

москва

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T14:44 true PT2M14S

Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T14:44 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия, владимир путин, москва, брянская область, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф)