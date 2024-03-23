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Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:14 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/pashinyan-1935165206.html
Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", осудив это РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:14
2024-03-23T04:14
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
армения
московская область (подмосковье)
владимир путин
никол пашинян
крокус сити холл
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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", осудив это преступление. "Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан", - говорится в послании, опубликованном на сайте правительства. Пашинян выразил Путину глубокие соболезнования. "Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату", - отмечается в послании. В МИД Армении заявили, что "шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте" и решительно осудили его. "Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится на странице министерства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
армения
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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в мире, россия, армения, московская область (подмосковье), владимир путин, никол пашинян, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Армения, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Никол Пашинян, Крокус Сити Холл
Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", осудив это преступление.
"Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан", - говорится в послании, опубликованном на сайте правительства.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Пашинян выразил Путину глубокие соболезнования.
"Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату", - отмечается в послании.
В МИД Армении заявили, что "шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте" и решительно осудили его. "Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится на странице министерства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Полное заявление СК России по поводу теракта в "Крокусе"
03:40
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияАрменияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинНикол ПашинянКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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