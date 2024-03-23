https://ria.ru/20240323/pashinyan-1935165206.html

Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Пашинян осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", осудив это РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:14

2024-03-23T04:14

2024-03-23T04:14

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

армения

московская область (подмосковье)

владимир путин

никол пашинян

крокус сити холл

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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", осудив это преступление. "Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан", - говорится в послании, опубликованном на сайте правительства. Пашинян выразил Путину глубокие соболезнования. "Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату", - отмечается в послании. В МИД Армении заявили, что "шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте" и решительно осудили его. "Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится на странице министерства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

армения

московская область (подмосковье)

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-23T04:14 true PT0M53S

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в мире, россия, армения, московская область (подмосковье), владимир путин, никол пашинян, крокус сити холл