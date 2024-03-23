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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:54
2024-03-23T23:54
2024-03-23T23:57
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что в 22.47 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность