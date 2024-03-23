https://ria.ru/20240323/opasnost-1935389591.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:54

2024-03-23T23:54

2024-03-23T23:57

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что в 22.47 мск в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородский район

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