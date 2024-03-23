https://ria.ru/20240323/opasnost-1935383702.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:51

2024-03-23T22:51

2024-03-23T22:54

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков