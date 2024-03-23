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Старовойт объявил об опасности атаки беспилотников в Курской области - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:11 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935149111.html
Старовойт объявил об опасности атаки беспилотников в Курской области
Старовойт объявил об опасности атаки беспилотников в Курской области - РИА Новости, 23.03.2024
Старовойт объявил об опасности атаки беспилотников в Курской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:11
2024-03-23T02:11
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
https://ria.ru/20240322/pvo-1935095396.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
Старовойт объявил об опасности атаки беспилотников в Курской области

Старовойт предупредил об опасности атак беспилотников в Курской области

© Фото : AV БогомаZ/TelegramУничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж"
Уничтоженный беспилотник самолётного типа Стриж - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Уничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
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