https://ria.ru/20240323/odkb-1935131993.html

Генсек ОДКБ осудил теракт в "Крокусе"

Генсек ОДКБ осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Генсек ОДКБ осудил теракт в "Крокусе"

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:57

2024-03-23T00:57

2024-03-23T01:04

теракт в "крокус сити холле"

одкб

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил теракт в "Крокус сити холле", выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправдания преступление. Глубоко скорбим вместе с вами. Позвольте выразить от себя лично и от секретариата Организации Договора о коллективной безопасности искренние соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте письма, который размещен на официальном сайте ОДКБ.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-23T00:57 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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