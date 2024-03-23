https://ria.ru/20240323/obstrel-1935387203.html

При обстреле Севастополя пострадал ребенок

При обстреле Севастополя пострадал ребенок - РИА Новости, 23.03.2024

При обстреле Севастополя пострадал ребенок

Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:20

2024-03-23T23:20

2024-03-23T23:28

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев