Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Севастополя пострадал ребенок - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 23.03.2024 (обновлено: 23:28 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935387203.html
При обстреле Севастополя пострадал ребенок
При обстреле Севастополя пострадал ребенок - РИА Новости, 23.03.2024
При обстреле Севастополя пострадал ребенок
Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:20
2024-03-23T23:28
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
При обстреле Севастополя пострадал ребенок

Развожаев: ребенок получил осколочное ранение при обстреле Севастополя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала