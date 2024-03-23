https://ria.ru/20240323/obstrel-1935273449.html

Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 23.03.2024

Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки

За день украинская армия нанесла по левобережью Херсонской области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:03

2024-03-23T14:03

2024-03-23T14:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по левобережью Херсонской области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. С наступлением ночи был зафиксирован еще 21 прилет", - сообщил источник. Всего под обстрелами оказалось 8 населенных пунктов: Михайловка, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Обрывка, Днепряны, Рыбальче. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия