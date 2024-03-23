https://ria.ru/20240323/obstrel-1935217631.html

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 23.03.2024

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший

Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ранен при обстреле со стороны Украины утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:48

2024-03-23T10:48

2024-03-23T11:32

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ранен при обстреле со стороны Украины утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь", — сообщил он.По данным губернатора, зафиксировано пять "прилётов". В результате сильно повреждён жилой дом, в соседних домах при взрыве вылетели стёкла. Старовойт пообещал помочь владельцам повреждённого имущества.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно обстреливается со стороны Украины.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

курская область

глушковский район

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курская область, глушковский район, роман старовойт, происшествия