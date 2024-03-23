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ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 23.03.2024 (обновлено: 11:32 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935217631.html
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 23.03.2024
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший
Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ранен при обстреле со стороны Украины утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:48
2024-03-23T11:32
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ранен при обстреле со стороны Украины утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь", — сообщил он.По данным губернатора, зафиксировано пять "прилётов". В результате сильно повреждён жилой дом, в соседних домах при взрыве вылетели стёкла. Старовойт пообещал помочь владельцам повреждённого имущества.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно обстреливается со стороны Украины.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
курская область
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курская область, глушковский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Происшествия
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший

Старовойт: один человек пострадал при обстреле курского села Попово-Лежачи

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ранен при обстреле со стороны Украины утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь", — сообщил он.
По данным губернатора, зафиксировано пять "прилётов". В результате сильно повреждён жилой дом, в соседних домах при взрыве вылетели стёкла. Старовойт пообещал помочь владельцам повреждённого имущества.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно обстреливается со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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