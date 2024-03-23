https://ria.ru/20240323/obstrel-1935153827.html

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.03.2024

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:42

2024-03-23T02:42

2024-03-23T02:42

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного гражданского лица.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк