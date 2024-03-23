Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935153827.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:42
2024-03-23T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного гражданского лица.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
16 марта, 08:00
Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов.
Сообщается, что поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении одного гражданского лица.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала