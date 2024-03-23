https://ria.ru/20240323/npz-1935179426.html

БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области

БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 23.03.2024

БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:20

2024-03-23T07:20

2024-03-23T07:32

специальная военная операция на украине

самарская область

куйбышевский нпз

происшествия

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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров."Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", - сообщил Азаров.Как отметил глава региона, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.

https://ria.ru/20240323/bespilotniki-1935179328.html

самарская область

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самарская область, куйбышевский нпз, происшествия