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БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 23.03.2024
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T07:20
2024-03-23T07:20
2024-03-23T07:32
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самарская область
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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров."Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", - сообщил Азаров.Как отметил глава региона, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.
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самарская область, куйбышевский нпз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Куйбышевский НПЗ, Происшествия
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Азаров: беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ