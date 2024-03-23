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БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 23.03.2024 (обновлено: 07:32 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/npz-1935179426.html
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 23.03.2024
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T07:20
2024-03-23T07:32
специальная военная операция на украине
самарская область
куйбышевский нпз
происшествия
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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров."Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", - сообщил Азаров.Как отметил глава региона, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.
https://ria.ru/20240323/bespilotniki-1935179328.html
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самарская область, куйбышевский нпз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Куйбышевский НПЗ, Происшествия
БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области

Азаров: беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить", - сообщил Азаров.
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Как отметил глава региона, ущерба технологическому оборудованию в результате попытки атаки БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьКуйбышевский НПЗПроисшествия
 
 
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