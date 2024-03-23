В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского
Депутат Ивлев призвал НАТО помнить завет Александра Невского
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление о готовности НАТО к конфликту с Россией, призвал военных альянса помнить завет русского князя Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начала готовиться к такому развитию событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока.
"На Западе уже признали, что Россия производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа в совокупности. Поэтому завет русского князя Александра Невского немецким рыцарям "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет" помните и не забывайте", - сказал Ивлев РИА Новости.
"Мы знаем, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией/СССР с момента образования, с 1949 года. Но наш ракетно-ядерный щит удерживал их от глупостей. Нынешнее мнение Военного комитета НАТО - это ни о чем: нет ни сил, ни средств", - сказал депутат.