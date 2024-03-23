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В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского - РИА Новости, 23.03.2024
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16:17 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского
В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского - РИА Новости, 23.03.2024
В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление о готовности НАТО к конфликту с Россией, призвал военных альянса... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:17
2024-03-23T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление о готовности НАТО к конфликту с Россией, призвал военных альянса помнить завет русского князя Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет". Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начала готовиться к такому развитию событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока. "На Западе уже признали, что Россия производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа в совокупности. Поэтому завет русского князя Александра Невского немецким рыцарям "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет" помните и не забывайте", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, воевать с Россией в НАТО не только некем, но и нечем. "Мы знаем, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией/СССР с момента образования, с 1949 года. Но наш ракетно-ядерный щит удерживал их от глупостей. Нынешнее мнение Военного комитета НАТО - это ни о чем: нет ни сил, ни средств", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
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россия, леонид ивлев, нато, александр невский, в мире
Россия, Леонид Ивлев, НАТО, Александр Невский, В мире
В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского

Депутат Ивлев призвал НАТО помнить завет Александра Невского

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО
Американские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление о готовности НАТО к конфликту с Россией, призвал военных альянса помнить завет русского князя Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начала готовиться к такому развитию событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО
22 марта, 00:55
"На Западе уже признали, что Россия производит почти в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа в совокупности. Поэтому завет русского князя Александра Невского немецким рыцарям "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет" помните и не забывайте", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, воевать с Россией в НАТО не только некем, но и нечем.
"Мы знаем, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией/СССР с момента образования, с 1949 года. Но наш ракетно-ядерный щит удерживал их от глупостей. Нынешнее мнение Военного комитета НАТО - это ни о чем: нет ни сил, ни средств", - сказал депутат.
Авиабаза НАТО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО
21 марта, 18:27
 
РоссияЛеонид ИвлевНАТОАлександр НевскийВ мире
 
 
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