https://ria.ru/20240323/mery-1935323158.html

В поездах усилят меры безопасности после теракта в "Крокусе"

В поездах усилят меры безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В поездах усилят меры безопасности после теракта в "Крокусе"

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после теракта в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования: проводит... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:37

2024-03-23T16:37

2024-03-23T16:50

теракт в "крокус сити холле"

федеральная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после теракта в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования: проводит допинструктажи для поездных бригад, усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих в вагоны, дополнительные проверки подвижного состава, сообщила компания в Telegram-канале.ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России."ФПК в связи с терактом в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования. В частности, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования. Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны", - говорится в сообщении.В пути следования пассажиров по громкой связи информируют о мерах предосторожности."Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки", - пишет ФПК.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

россия

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федеральная пассажирская компания, московская область (подмосковье), россия, безопасность