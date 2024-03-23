https://ria.ru/20240323/mery-1935321523.html

Эксперт рассказал, какие меры безопасности можно усилить в ТЦ

Эксперт рассказал, какие меры безопасности можно усилить в ТЦ - РИА Новости, 23.03.2024

Эксперт рассказал, какие меры безопасности можно усилить в ТЦ

Установка дополнительных средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ в торговых центрах и ввод в них обязательных систем наблюдения с опознаванием лиц,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:30

2024-03-23T16:30

2024-03-23T16:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Установка дополнительных средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ в торговых центрах и ввод в них обязательных систем наблюдения с опознаванием лиц, позволят значительно усилить меры безопасности на фоне теракта в "Крокус сити холле", заявил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Марат Манасян.По его словам, в ближайшее время вероятно падение посещаемости в торговых центрах более чем на 30-40%."Большая часть посетителей в течение ближайших недель может принять решение не посещать места массового скопления людей из-за потенциальной угрозы. Более подробно можно будет сказать после того, как будут объявлены решения, которые могут быть приняты после произошедшего", - сказал вице-президент Союза торговых центров.Манасян отметил, что в рамках усиления мер по безопасности целесообразны синхронизация систем распознавания лиц с МВД и ФСБ в режиме реального времени, введение в ТЦ до окончания СВО постов с несением постоянного дежурства вооруженной охраны, организация военизированной охраны на паркингах и системы распознавания номеров и раннего оповещения на подъездах. Также эксперт назвал необходимым усиление мер безопасности в зонах разгрузки, а также обязательный досмотр входящих грузов на предмет взрывчатых веществ и подозрительных грузов.В свою очередь вице-президент СТЦ Павел Люлин добавил, что, скорее всего, меры безопасности будут усилены не только в Подмосковье, соответствующие сообщения об усилении мер приходят из других регионов."Если говорить про торговые центры - это проверка соответствия всех мер безопасности, которые написаны в паспорте безопасности с их реальным выполнением, затем это проверка систем оповещения, сигнализации, пожаротушения, проверка охраны. Поступают предложения усилить их сотрудниками Росгвардии. Большинство ТЦ усилят меры безопасности и продолжат работу, если не будет от государства распоряжения их закрывать", - сообщил он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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москва

московская область (подмосковье)

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