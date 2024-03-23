https://ria.ru/20240323/memorialy-1935252709.html

Стихийные мемориалы появляются у "Крокус Сити Холла" после теракта

Стихийные мемориалы появляются у "Крокус Сити Холла" после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Стихийные мемориалы появляются у "Крокус Сити Холла" после теракта

Люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи возле "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, где накануне произошел теракт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:47

2024-03-23T12:47

2024-03-23T15:05

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи возле "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, где накануне произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. У здания "Крокус сити холла" появились стихийные мемориалы: здесь возлагают цветы и зажигают свечи, сюда приносят игрушки. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

московская область (подмосковье)

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Цветы и игрушки возле "Крокус Сити Холла" Люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи возле "Крокуса", передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T12:47 true PT0M18S

Люди несут цветы к "Крокусу" Люди приносят цветы к "Крокусу". 2024-03-23T12:47 true PT0M18S

"Мне очень жаль". Нигериец принес цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса" Корреспондент РИА Новости поговорил с живущим в Красногорске нигерийцем, который принес цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса". Тот объяснил свою мотивацию: рассказал, что был шокирован произошедшим и что не считает террористов людьми. 2024-03-23T12:47 true PT1M10S

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происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)