https://ria.ru/20240323/mchs-1935164731.html

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"

МЧС РФ опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нём 99 человек. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:10

2024-03-23T04:10

2024-03-23T04:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МЧС РФ опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", в нём 99 человек.Данные размещены по состоянию на 4.00 мск на официальном сайте ведомства.Согласно опубликованной информации, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 - в Подмосковье.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/sk-1935161811.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл