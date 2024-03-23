https://ria.ru/20240323/marokko-1935156265.html

МИД Марокко осудил теракт в Подмосковье

МИД Марокко осудил теракт в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Марокко осудил теракт в Подмосковье

Марокко решительно осуждает террористический акт в "Крокус сити холле", выражает свою солидарность с российскими властями в их противостоянии терроризму, заявил РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:59

2024-03-23T02:59

2024-03-23T02:59

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

марокко

крокус сити холл

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ТУНИС, 23 мар - РИА Новости. Марокко решительно осуждает террористический акт в "Крокус сити холле", выражает свою солидарность с российскими властями в их противостоянии терроризму, заявил МИД королевства. "Королевство Марокко решительно осуждает террористический акт, осуществленный в "Крокус сити холле" в Красногорске под Москвой…, в результате которого было убито и ранено много людей", - говорится в сообщении МИД. В тексте заявления также отмечается, что "королевство Марокко выражает свою солидарность с российскими властями в их противостоянии терроризму". "Королевство также выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - заявило внешнеполитическое ведомство. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, россия, марокко, крокус сити холл