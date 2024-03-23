https://ria.ru/20240323/krym-1935272094.html

Глава Крыма допустил, что теракт в "Крокусе" могли координировать с Украины

Глава Крыма допустил, что теракт в "Крокусе" могли координировать с Украины - РИА Новости, 23.03.2024

Глава Крыма допустил, что теракт в "Крокусе" могли координировать с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил в своем Telegram-канале, что террористов, напавших на концертный зал "Крокус сити холл" в Московской области, могли... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:59

2024-03-23T13:59

2024-03-23T13:59

теракт в "крокус сити холле"

украина

брянская область

москва

сергей аксенов (политик)

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил в своем Telegram-канале, что террористов, напавших на концертный зал "Крокус сити холл" в Московской области, могли координировать из Украины. "Подозреваемые в совершении теракта в Московской области задержаны. Наши правоохранительные органы и спецслужбы сработали оперативно. Твари пытались сбежать на Украину, откуда, видимо, и координировались их действия", - написал Аксенов. По его словам, террористическая сущность киевского режима ни у кого не вызывает сомнений, так же, как и тот факт, что методы террора, которые этот режим использует, встречают сочувствие и одобрение определенной части населения Украины, "может быть, и не большей, но очень шумной". "Также понятно, что есть только один способ остановить волну террора – это адресное уничтожение его организаторов, вдохновителей и пропагандистов, где бы они ни находились и кем бы ни были. А те, кто сегодня смеется и глумится над жертвами, завтра должны завыть", - подчеркнул Аксенов. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, брянская область, москва, сергей аксенов (политик), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, происшествия