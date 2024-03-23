https://ria.ru/20240323/krov-1935212309.html

Огромная очередь выстроилась у Центра переливания в Царицыно

Огромная очередь выстроилась у Центра переливания в Царицыно - РИА Новости, 23.03.2024

Огромная очередь выстроилась у Центра переливания в Царицыно

Очередь из более чем 200 человек, желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе" выстроилась в Центре переливания крови в Царицыно, передает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:22

2024-03-23T10:22

2024-03-23T10:22

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

москва

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Очередь из более чем 200 человек, желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе" выстроилась в Центре переливания крови в Царицыно, передает корреспондент РИА Новости. "Очередь идет быстро, стоим около 40 минут", - сказал РИА Новости один из пришедших. "Я пришел сюда помочь. Сдавал кровь первый раз, стояли с восьми часов утра, часа за полтора прошли все обследования", - рассказал донор Илья. Волонтеры раздают памятки донорам. Среди противопоказаний: болезни крови, нервной и эндокринной системы, онкология, психические расстройства. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

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московская область (подмосковье), москва, происшествия, крокус сити холл