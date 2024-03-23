Жители Красногорска поехали помогать пострадавшим

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Семейная пара Мария и Виктор из Красногорска, которая собиралась пойти на концерт в "Крокус сити холл" в субботу, рассказала, что, узнав о теракте там, поехала помогать пострадавшим и вывезла эвакуированную сотрудницу. Журналистам удалось с пообщаться с неравнодушными горожанами у въезда в красногорскую горбольницу номер 1, куда семья приехала с предложением помощи. Они сообщили, что случайно узнали о происшествии в "Крокусе", куда собирались пойти на субботний концерт, прочитали новости и отправились к месту событий. "Мы вывезли девушку - сотрудницу "Крокуса", эвакуированную оттуда. Она назвала адрес, мы отвезли ее домой", - рассказали собеседники. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Семейная пара Мария и Виктор из Красногорска, которая собиралась пойти на концерт в "Крокус сити холл" в субботу, рассказала, что, узнав о теракте там, поехала помогать пострадавшим и вывезла эвакуированную сотрудницу.
Журналистам удалось с пообщаться с неравнодушными горожанами у въезда в красногорскую горбольницу номер 1, куда семья приехала с предложением помощи. Они сообщили, что случайно узнали о происшествии в "Крокусе", куда собирались пойти на субботний концерт, прочитали новости и отправились к месту событий.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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"Мы вывезли девушку - сотрудницу "Крокуса", эвакуированную оттуда. Она назвала адрес, мы отвезли ее домой", - рассказали собеседники.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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