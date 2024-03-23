https://ria.ru/20240323/krokus-1935380553.html

В "Крокусе" завершили спасательную операцию

В "Крокусе" завершили спасательную операцию - РИА Новости, 23.03.2024

В "Крокусе" завершили спасательную операцию

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" завершилась спасательная операция, поисковая еще продолжается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:18

2024-03-23T22:18

2024-03-23T22:47

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

брянская область

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На месте теракта в "Крокус Сити Холле" завершилась спасательная операция, поисковая еще продолжается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале."Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", — написал он.Как уточнил глава региона, ночью специалисты приступят к созданию проема с западной стороны "Крокуса", что позволит облегчить доступ к концертному залу. Вопрос с оставшимися на парковке автомобилями решат ориентировочно завтра вечером, добавил Воробьев.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошла стрельба. В зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.СК возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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