https://ria.ru/20240323/krokus-1935353987.html

Генпрокуратура проверила данные о разрешении на эксплуатацию "Крокус Экспо"

Генпрокуратура проверила данные о разрешении на эксплуатацию "Крокус Экспо" - РИА Новости, 23.03.2024

Генпрокуратура проверила данные о разрешении на эксплуатацию "Крокус Экспо"

Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию "Крокус Экспо", установлено, что объект введен в эксплуатацию 12... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:27

2024-03-23T19:27

2024-03-23T19:34

теракт в "крокус сити холле"

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

брянская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию "Крокус Экспо", установлено, что объект введен в эксплуатацию 12 октября 2009, сообщается в Telegram-канале ведомства."По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Московской области проведена проверка по размещенной в сети Интернет информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию "Крокус Экспо". По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введён в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается - информация о том, что здание не было введено в эксплуатацию, отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности. Также Генпрокуратура порекомендовала воздержаться от публичного распространения ложной информации.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, брянская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)