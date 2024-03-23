https://ria.ru/20240323/krokus-1935305038.html

Слуцкий заявил об "украинском следе" в теракте в "Крокусе"

Слуцкий заявил об "украинском следе" в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Слуцкий заявил об "украинском следе" в теракте в "Крокусе"

"Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокус сити холле", есть все основания полагать, что террористы, были "наняты... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:44

2024-03-23T15:44

2024-03-23T16:11

теракт в "крокус сити холле"

крокус

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокус сити холле", есть все основания полагать, что террористы, были "наняты киевской хунтой", считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе"... Есть основания полагать, что отморозки были наняты и вооружены кровавой киевской хунтой", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что при этом Запад задействовал все медийные инструменты для вброса фейков об организаторах и исполнителях теракта в "Крокусе"."Западники цинично и лицемерно вводят мировую общественность в заблуждение для того, чтобы скрыть реальный "след" и обнулить собственную ответственность за поддержку террористического украинского режима и совершаемые им преступления", - добавил депутат.По мнению Слуцкого, "их спонсоры и инструкторы, которые могут быть как в Киеве, так и гораздо западнее – не должны уйти от ответственности!"."Террористам – только смертная казнь!", - заключил он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, госдума рф, леонид слуцкий (политик), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл