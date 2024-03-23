https://ria.ru/20240323/krokus-1935152754.html

Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"

Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:36

2024-03-23T02:36

2024-03-23T02:37

теракт в "крокус сити холле"

shaman (ярослав дронов)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске."Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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shaman (ярослав дронов) , крокус