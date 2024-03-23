Вице-премьер Чехии выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе"

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан выразил соболезнования семьям и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле". "Террористическая атака на беззащитных гражданских лиц непростительна ни при каких обстоятельствах. Мои соболезнования семьям и близким всех жертв сегодняшнего ужасающего насилия в Красногорске", - написал Ракушан в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан выразил соболезнования семьям и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле".
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"Террористическая атака на беззащитных гражданских лиц непростительна ни при каких обстоятельствах. Мои соболезнования семьям и близким всех жертв сегодняшнего ужасающего насилия в Красногорске", - написал Ракушан в соцсети Х.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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