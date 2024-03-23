https://ria.ru/20240323/krokus-1935152372.html

Вице-премьер Чехии выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе"

Вице-премьер Чехии выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Вице-премьер Чехии выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе"

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан выразил соболезнования семьям и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:35

2024-03-23T02:35

2024-03-23T02:35

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

чехия

россия

дмитрий песков

владимир путин

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935129140_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_ff8c253bc055d9f487a80942ba0c7e0e.jpg

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан выразил соболезнования семьям и близким погибших при теракте в "Крокус сити холле". "Террористическая атака на беззащитных гражданских лиц непростительна ни при каких обстоятельствах. Мои соболезнования семьям и близким всех жертв сегодняшнего ужасающего насилия в Красногорске", - написал Ракушан в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чехия, россия, дмитрий песков, владимир путин, крокус