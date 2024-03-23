Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших в "Крокусе"

КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших у "Крокуса" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться", - рассказал РИА Новости представитель волонтерской роты организации "Боевое братство". О случившемся, добавил волонтер, он узнал из новостей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших у "Крокуса" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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"У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться", - рассказал РИА Новости представитель волонтерской роты организации "Боевое братство".
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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О случившемся, добавил волонтер, он узнал из новостей.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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