https://ria.ru/20240323/krokus-1935148617.html

Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших в "Крокусе"

Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших в "Крокусе"

Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших у "Крокуса" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:08

2024-03-23T02:08

2024-03-23T02:08

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

дмитрий песков

крокус

михаил мурашко

владимир путин

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры принесли воду и другую помощь для пострадавших у "Крокуса" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться", - рассказал РИА Новости представитель волонтерской роты организации "Боевое братство". О случившемся, добавил волонтер, он узнал из новостей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, дмитрий песков, крокус, михаил мурашко, владимир путин