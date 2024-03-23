https://ria.ru/20240323/krokus-1935146094.html

Актер Бикович призвал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Актер Бикович призвал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Актер Бикович призвал помогать пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске призвал помогать пострадавшим и доверять только проверенным... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:57

2024-03-23T01:57

2024-03-23T01:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

милош бикович

крокус

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске призвал помогать пострадавшим и доверять только проверенным источникам. "Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавшим. Очень прошу желающих помочь отзываться не на комментарии, а только на проверенную информацию, которую мы опубликуем после проверки", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, милош бикович, крокус, дмитрий песков, владимир путин