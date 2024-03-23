https://ria.ru/20240323/krokus-1935145637.html

В СБ ООН призвали всех сотрудничать с Россией по делу о теракте в "Крокусе"

В СБ ООН призвали всех сотрудничать с Россией по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В СБ ООН призвали всех сотрудничать с Россией по делу о теракте в "Крокусе"

Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:56

2024-03-23T01:56

2024-03-23T02:04

теракт в "крокус сити холле"

россия

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крокус

крокус сити холл

дмитрий песков

совет безопасности оон

михаил мурашко

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого... террористического акта. Они призвали все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также со всеми другими соответствующими органами власти в этом отношении", - сказано в заявлении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно, 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них - дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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