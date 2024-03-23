https://ria.ru/20240323/krokus-1935143181.html

Депздрав Москвы открыл горячую линию в связи с событиями в "Крокусе"

Депздрав Москвы открыл горячую линию в связи с событиями в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Депздрав Москвы открыл горячую линию в связи с событиями в "Крокусе"

Депздрав Москвы открыл для родственников пострадавших горячую линию в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается на сайте департамента. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:42

2024-03-23T01:42

2024-03-23T01:45

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

крокус сити холл

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депздрав Москвы открыл для родственников пострадавших горячую линию в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается на сайте департамента."В связи с событиями в "Крокус Сити Холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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